San Marino ha tre nuovi ambasciatori di Kazakhstan, Regno Unito, Ucraina

Sentiamo Yaroslav Melnyk

Presenta le lettere credenziali davanti alla Reggenza nella contingenza storica più drammatica, quella della guerra, per il suo Paese, “vittima di un aggressore – dice – che sta devastando città e uccidendo civili per impedire all'Ucraina di essere uno stato indipendente, basato su principi e valori europei”. Il segretario agli Esteri Luca Beccari ricorda la posizione di San Marino, nella condanna alla violenza, nell'aver adottato per la prima volta strumenti per applicare le sanzioni UE, nel dispositivo messo in atto per l'accoglienza dei profughi. Per tutto questo, arriva il grazie - alle istituzioni come ai sammarinesi - di Yaroslav Melnyk

Plaude alla posizione di San Marino di fronte al conflitto, nell'ambito degli organismi internazionali, nelle decisioni interne sulle sanzioni, nell'accoglienza ai profughi ucraini anche il nuovo ambasciatore del Regno Unito, Edward Llewellyn of Steep OBE. Insieme allo stesso Segretario Beccari ricordano il nuovo slancio impresso alle relazioni bilaterali negli ultimi mesi: il memorandum d'intesa siglato a novembre con l'allora Ambasciatore Jill Morris, la visita in Repubblica del parlamentare Jeremy Hunt e della ex premier Theresa May, la partecipazione della stessa Reggenza alla Cop26 a Glasgow e a Londra con incontri istituzionali ai vertici, in testa Boris Johnson. Rapporti consolidati e in accelerazione, con la proposta di un tavolo per nuove collaborazioni dall'ambito commerciale a quello della mobilità giovanile.

La collaborazione nel multilaterale, la volontà di dare slancio ai rapporti a livello sociale e culturale con la Repubblica del Kazakistan. Relazioni recenti, istituite nel 2004, ma già proficue, ricorda Beccari, che non manca di fare un richiamo al ruolo di mediazione della diplomazia internazionale per la pace. Presenta le credenziali l'ambasciatore Yerbolat Sembayev, che auspica di approfondire dialogo in ambito economico.

Nel video, l'intervista all'Ambasciatore di Ucraina, Yaroslav Melnyk