San Marino: il dossier Europa aprirà la settimana politica; giovedì il via alla maratona consiliare di Febbraio Lunedì e mercoledì i lavori della Commissione Esteri; previsto il riferimento del Segretario Beccari sull'Accordo di Associazione con l'UE

Attesi i lavori della Commissione Esteri di lunedì. Perché al netto degli adempimenti di prammatica – dall'esame di accordi e convenzioni, alle concessione di residenze – all'ordine del giorno, subito dopo il comma comunicazioni, è previsto il riferimento del Segretario Beccari sull'Accordo di Associazione con l'UE. Dossier che sta agitando la politica sammarinese, a seguito delle news da Andorra di asserite “resistenze” dell'Italia verso il Titano sui controlli bancari. Polemici, nei giorni scorsi, i feedback delle Opposizioni; sollecitati al Governo chiarimenti. Il Segretario agli Esteri dal canto suo aveva già annunciato l'intenzione di convocare le forze di Minoranza per un confronto sereno. La Commissione, dunque, come luogo deputato. E prologo della Sessione consiliare di febbraio. Si prospetta una maratona: 9 giorni di lavori – a partire da giovedì - “spalmati” su 3 settimane. Passaggio chiave la II lettura della cosiddetta “Legge Sviluppo”.

Prevedibile una dialettica piuttosto accesa. Nella relazione di Minoranza il provvedimento è infatti definito “politicamente vuoto rispetto alle ambizioni”. Tutt'altra lettura dal fronte governativo, che ha enfatizzato la scelta di contenere la decretazione, rinviando a PdL ad hoc. Come quello sull'emergenza casa, presentato dalla Segreteria Territorio. Previsto l'avvio dell'iter parlamentare anche per due progetti – sempre in materia di politiche abitative - a firma Motus e RETE. Diversi, in prima lettura, i PdL di peso: come quello sull'ICEE, o le norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione. Per alcuni Consiglieri all'impegno in Aula si sommeranno poi appuntamenti internazionali di rilievo. Come il Winter Meeting dell'Assemblea Parlamentare OSCE, che si terrà a Vienna il 20 ed il 21 febbraio. Per il Titano saranno presenti Massimo Andrea Ugolini, Gemma Cesarini e Catia Savoretti. Michele Muratori, Oscar Mina, Sara Conti e Milena Gasperoni si recheranno invece a Roma per la 19esima Sessione Plenaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la PAM. I lavori inizieranno venerdì 19.

