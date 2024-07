San Marino: il governo ha giurato [VIDEO]

Il giuramento integrale dei Segretari di Stato e dei 10 consiglieri che li sostituiscono

Questa mattina è entrato in carica il nuovo Governo, sostenuto da una maggioranza di 44 consiglieri, formata da Dc, Alleanza Riformista, Libera/PS e Psd. Dopo la votazione di programma e squadra di Governo, e della relazione della Giunta Permanente delle Elezioni, si è proceduto con il giuramento nelle mani della Reggenza dei 10 Segretari di Stato e dei 10 consiglieri che li sostituiranno.

Sono: per la Dc Marino Albani, Sandra Stacchini, Luca Gasperoni, Marinella Loredana Chiaruzzi, Barbara Bollini; per Ar Giovanna Cecchetti; per il Psd Paolo Crescentini e Tommaso Rossini; per Libera Luca Della Balda e Gemma Cesarini. Barbara Bollini e Tommaso Rossini sono attualmente Capitani di Castello, rispettivamente, di Borgo Maggiore e Città. Dovranno dunque rinunciare al mandato nelle Amministrazioni locali.

I lavori dell'Aula riprendono con le nomine di Sindaci di Governo, Consiglio dei XII e Commissioni.