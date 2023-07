San Marino: il malcontento dei sindacati sulle politiche dei redditi In occasione delle sedute del Consiglio Grande e Generale della prossima settimana scenderanno in piazza

San Marino: il malcontento dei sindacati sulle politiche dei redditi.

Forte insoddisfazione delle tre organizzazioni sindacali CSdL, CDLS e USL, che richiedono un provvedimento di ampio respiro per aiutare i cittadini più in difficoltà e per aumentare almeno in parte i redditi da lavoro e da pensione erosi dagli alti livelli di inflazione. "Continuiamo a sostenere un progetto di sviluppo basato sull’economia reale, ovvero la ricchezza creata con il lavoro" - scrivono i sindacati in una nota congiunta - Pensavamo fosse definitivamente tramontata l’idea di un ritorno al passato, che tanti danni ha arrecato al Paese, tra cui un miliardo e mezzo di debiti. Evidentemente non è così, per cui occorre riprendere l’iniziativa per contrastare una deriva estremamente pericolosa". In occasione delle sedute del Consiglio Grande e Generale della prossima settimana scenderanno in piazza per sostenere queste rivendicazioni.

"L’obiettivo del Governo è di intervenire a favore di soggetti e nuclei familiari in sofferenza, lavorando sull’attuale reddito minimo mensile familiare garantito per adeguarlo e renderlo più flessibile" - scrive in una nota la Segreteria alle Finanze. "Nel corso dell’incontro sono state evidenziate dalle categorie anche ulteriori tematiche riconducibili alla politica dei redditi per le quali il Segretario Gatti si è reso disponibile impegnandosi a coinvolgere tutte le Segreterie competenti".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: