San Marino: in visita l'Ambasciatore del Messico. Solidi rapporti e sguardo rivolto al futuro

Nel servizio le interviste a Carlos Eugenio Garcia de Alba Zapeda (Ambasciatore del Messico in Italia e San Marino), Luca Beccari (Segretario di Stato agli Esteri) e Mara Verbena (Console onorario del Messico a San Marino)

3 lustri di relazioni diplomatiche. Rapporto dalle notevoli prospettive, quello con il Messico: Paese con potenzialità economiche e geopolitiche direttamente proporzionali alle enormi dimensioni geografiche. Visibile la sintonia fra l'Ambasciatore Garcia de Alba Zapeda e il Segretario di Stato Beccari. Dialogo al Begni sulle future sinergie. A partire da un accordo sulle consultazioni politiche rafforzate, per istituzionalizzare la cooperazione. Si punta ad una collaborazione ampia; cui si intende dare concretezza coinvolgendo anche il settore privato. Molto si è fatto; molto è ancora da fare, ha sottolineato l'Ambasciatore. Quarta volta per lui sul Titano. Prevista a fine maggio, invece, la visita ufficiale di Beccari in Messico; sarà una significativa prima volta, per un Alto Funzionario sammarinese. Ad accompagnare in Repubblica Garcia de Alba il Console onorario Mara Verbena, che ha tenuto per così dire a “battesimo” un fiore – la “Libertas Mexican Dalia” - dedicato all'amicizia fra i due Paesi. Poi il bilaterale alla Segreteria Cultura, per confrontarsi su progetti come quello, in ambito pedagogico, che coinvolge le rispettive Università. L'idea è includere anche la didattica della lingua spagnola nel memorandum, che dovrebbe essere firmato entro l'estate.

Si pensa ad ottobre per l'operatività; da qui un invito a Città del Messico al Segretario di Stato Belluzzi. Che non ha mancato di soffermarsi su un piano di respiro internazionale in fase di progettazione: il Polo museale di Stato. Sinergie ad ampio spettro; come testimoniato dal colloquio dell'Ambasciatore con il Segretario di Stato Pedini Amati, cui è seguito un incontro con i tour operator sammarinesi, per valutare scambi turistici. A Palazzo Pubblico l'apice istituzionale della visita dell'Ambasciatore, che insieme al Segretario Beccari si è intrattenuto a colloquio con i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. A dimostrazione della solidità dei rapporti. Atto finale delle celebrazioni al Piazzale delle Nazioni Unite; dove è stato piantumato il fiore dedicato al 15esimo anno delle relazioni diplomatiche. Inaugurato l'”Orsobrije”: opera artistica che raffigura un simbolo totemico tipico della tradizione mitologica del Paese nordamericano, e con richiami alla rievocazione leggendaria del Titano. Sintesi dell'amicizia fra due Stati con una profondità storica fuori dal comune. Presente anche una squadra di giovani ciclisti messicani da tempo in Repubblica. Fra le Autorità il Capitano di Castello di Città, Tomaso Rossini.

