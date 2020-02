San Marino interviene all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo: invito al dialogo tra culture

Adele Tonnini in collegamento

San Marino interviene all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, durante la quattordicesima sessione plenaria che si è conclusa oggi ad Atene. Da Adele Tonnini, componente della delegazione consiliare sammarinese, un invito al dialogo interculturale per risolvere le difficili situazioni in atto in diverse aree del mondo. Al centro della sessione tematiche come i problemi nei Paesi dal Medio Oriente al nord Africa, il terrorismo, le migrazioni, i cambiamenti climatici e i diritti umani.

Nel video, l'intervista ad Adele Tonnini, membro della delegazione consiliare sammarinese alla Pam