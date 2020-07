San Marino-Italia, seduta congiunta tra commissioni Esteri: targhe, frequenze e Ue tra i temi centrali

Da una decina d’anni non avveniva un confronto di questo tipo: l’incontro tra le due commissioni Esteri del Consiglio e del Senato durante la quale San Marino ha manifestato l’interesse nell’intensificare i rapporti bilaterali con l’Italia. Confronto avvenuto in modo virtuale, per il Covid. Nella relazione del presidente della Commissione sammarinese, Paolo Rondelli, sono stati illustrati alcuni dei temi più pressanti per il Titano: a partire dal caso targhe che, ha spiegato Rondelli, tocca imprese, amministratori ma anche famiglie, passando per la questione delle frequenze radiotelevisive. Una questione di fondamentale importanza, ha detto il presidente, in un momento storico come questo. Poi il negoziato con l’Unione europea da portare avanti, nonché la collaborazione tra Banche centrali.

Invito alla collaborazione che è stato colto dal presidente della Commissione del Senato Petrocelli che ha parlato di un “proficuo dialogo interparlamentare” e ha invitato a “ravvivare il gruppo di amicizia tra Parlamenti”. Durante il confronto da parte italiana domande anche sulla giustizia, nello specifico sulla legge sulla composizione del Consiglio giudiziario plenario, sulla raccolta bancaria con la richiesta, dai senatori, se ci siano rischi per la stabilità del sistema.