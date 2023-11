RAPPORTI BILATERALI San Marino - Kazakistan: firmato l’Accordo per l’abolizione reciproca del visto di ingresso Frutto di articolato negoziato tra le parti, prevede l’esenzione dall’obbligo del visto per l’ingresso, il soggiorno, il transito e l’uscita dal territorio dell’altra. Parte per un periodo non superiore a 90 giorni entro 180 giorni dalla data di ingresso

San Marino - Kazakistan: firmato l’Accordo per l’abolizione reciproca del visto di ingresso.

Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari in mattinata ha firmato insieme all'Ambasciatore della Repubblica del Kazakistan, Yerbolat Sembayev, l’Accordo per l’abolizione reciproca del visto di ingresso. Presenti alla firma l'Ambasciatore di San Marino nel paese centroasiatico, John Mazza e il Console Onorario Giovanni Pomponi.

L'intesa prevede in particolare l’esenzione dall’obbligo del visto per l’ingresso, il soggiorno, il transito e l’uscita dal territorio dell’altra Parte per un periodo non superiore a 90 giorni entro 180 giorni dalla data di ingresso.

La firma odierna – si è detto – è l'ultimo atto di un articolato negoziato tra le parti, nel solco della fruttuosa collaborazione già esistente e della reciproca volontà di raggiungere standard sempre più elevati a livello bilaterale e multilaterale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: