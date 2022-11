UNECE San Marino lancia la sfida ai Paesi: "Piantate minuscoli boschi nelle vostre città"

San Marino lancia la sfida ai Paesi: "Piantate minuscoli boschi nelle vostre città".

Una delegazione sammarinese ha partecipato alla 80esima sessione del Comitato UNECE per le Foreste e l'Industria Forestale e della Commissione Forestale Europea della FAO. Durante i lavori, la Commissione ha voluto implementare il proprio piano strategico e la cooperazione internazionale per il raggiungimento dell'“Obiettivo 15” dell’agenda 2030, rappresentando le esperienze e le buone pratiche: "si propone infatti di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica".

“La Repubblica di San Marino – ha ricordato il Segretario di Stato del Territorio Stefano Canti, - prosegue il proprio impegno in campo internazionale e ha avuto il piacere di piantare il primo piccolo bosco UNECE nell'ottobre di quest'anno seguendo le indicazioni dell'ONU per incrementare la piantumazione degli alberi nelle città”. Canti nell'occasione ha lanciato una nuova nuova sfida invitando tutti i Paesi partecipanti al Comitato a piantare e coltivare minuscole foreste nelle proprie città e paesi, proprio sull'esempio di San Marino”.

