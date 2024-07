CONSIGLIO GRANDE E GENERALE San Marino: martedì seduta lampo per l'avvio della XXXI legislatura Alle 18 la Dc riunisce la Direzione

Sarà, con tutta probabilità, una seduta lampo, la prima della legislatura. L'aula è convocata per le 15 di domani e i lavori si apriranno con la comunicazione della Reggenza circa l’esito della consultazione elettorale del 9 giugno. Seguirà la nomina della giunta permanente per le elezioni e verrà fissata la data della sessione successiva durante la quale è previsto il giuramento dei 60 eletti e l'insediamento ufficiale.

L'entrata in carica del Governo è invece attesa in una sessione ad hoc che dovrebbe essere convocata per il 15 o 16 luglio. Libera e Psd, che avranno due segreterie di Stato a testa, hanno già designato chi saranno i membri di Governo di loro spettanza e cioè Matteo Ciacci, Alessandro Bevitori, Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi. Resta invece da designare il Segretario di Stato in quota AR e i cinque della Democrazia Cristiana che oggi alle 18 riunisce la Direzione

