San Marino: messaggio Capitani Reggenti, "Tieni sempre presente il valore e la dignità della donna"

“Tieni sempre presente”

con queste poche parole di grande significato, tratte dalla vita e dall’opera di una immensa “Donna”, Madre Teresa di Calcutta, desideriamo onorare questa Giornata che oggi celebra il valore della donna, del suo rispetto e dei pari diritti, siccome riconosciuto universalmente nelle democrazie moderne.

Questa simbolica data rappresenta un inno alla resilienza delle donne; quella attitudine che, lungo la storia e tutt’ora, contraddistingue il loro agire nel lottare fermamente, con la forza del dialogo, con l’acutezza del pensiero, con la raffinata sensibilità e con la profonda capacità di dedizione e di cura per conquistare diritti e libertà, che sono alla base dei più importanti progressi sociali e culturali degli stati moderni.

Auspichiamo che l’attenzione delle Istituzioni, della politica e dell’opinione pubblica resti, non solo in questa giornata celebrativa, ma sempre, viva e attenta nel promuovere la crescita del ruolo della donna in tutti gli ambiti della vita politica, istituzionale, economica, scientifica, sportiva e sociale e che, in tutti i Paesi, si possa “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze”, come ci ricorda l’obiettivo n. 5 dell’Agenda multilaterale 2030.

Oggi vogliamo ricordare simbolicamente tutte le donne. Coloro che, nella sofferenza, sono vittime di violenza, di discriminazioni e coloro alle quali è inibita semplicemente la libertà di esprimere il proprio essere “donna” e, per questo, hanno sfidato tradizioni secolari di sottomissione e di umiliazione e resteranno testimoni di dolori che non vanno dimenticati.

Ma vogliamo anche ricordare coloro che nel loro quotidiano, da madri, da mogli, da compagne, si prendono cura dei famigliari, o che, da lavoratrici, da rappresentanti delle istituzioni, da volontarie, in qualsiasi attività svolgono i loro ruoli con dedizione per creare una società migliore.

Invitiamo tutti, in particolare gli uomini, a rispettare la donna, a riconoscerne le capacità in tutti gli ambiti, a promuoverne il rispetto fin da bambini, ed a non dimenticare tutte coloro che con il loro impegno, le loro azioni, hanno migliorato la società moderna e non si fermano in questa importante opera.

“Tieni sempre presente”,

non solo oggi, il valore e la dignità della donna.

“Tieni sempre presente” dall’opera poetica “Donna” di Madre Teresa di Calcutta.