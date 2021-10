San Marino ospita la Conferenza dello YEPP. Bugli: "Iniziativa che può aiutare nell'accordo di associazione" Da domani sera fino a sabato. Obiettivo: affrontare temi di stretta attualità per poi elaborare mozioni da presentare nel PPE e al Parlamento Europeo

Sono attesi a San Marino nomi di alto livello, con ruoli importanti nel Parlamento Europeo. La Conferenza dello Yepp, che riunisce 62 organizzazioni giovanili aderenti al PPE, si aprirà domani sera al Palace Hotel, per affrontare temi fondamentali per il Titano e l'Europa. Il Segretario della Dc Gian Carlo Venturini plaude all'impegno dei Giovani Democratico Cristiani sul piano internazionale. “Dopo lo Skill training dell'EDS incentrato sulla formazione – commenta con orgoglio il Presidente Lorenzo Bugli - ospitiamo un evento politico vero e proprio, che si distingue dagli altri perché qui si ha un Council Meeting, che offre la possibilità di elaborare mozioni che approderanno nell'assemblea del PPE e anche nel Parlamento Europeo”.

[Banner_Google_ADS]

Alla Conferenza, organizzata da San Marino e dalla Fondazione Konrad Adenauer - si parlerà di futuro dell'Europa e del ruolo dei giovani, di ambiente, di democrazia, di competenze digitali e formazione. E alla luce dell'astensionismo dilagante, ci si interrogherà sulla disaffezione dei cittadini verso la politica. “E' uno dei temi cardine, lo abbiamo visto con le recenti elezioni italiane, tedesche e spagnole” - spiega Bugli. “Ci confronteremo su come i giovani possano farsi promotori di maggiore partecipazione e attivismo. E' il cardine dell'Europa e noi dobbiamo farcene portavoce”. Altro tema caldo l'accordo di associazione di San Marino all'UE.

“Vorremmo velocizzare il processo per poter entrare nel mercato unico europeo”, dice il responsabile dei rapporti internazionali Carol de Biagi. “Iniziative come la Conferenza dello Yepp possono sicuramente aiutare” – afferma Bugli, ricordando come all'interno di queste organizzazioni ci siano proprio i leader dell'Unione Europea. “Attraverso questi eventi possiamo fare sentire forte la voce di San Marino, per velocizzare un accordo che oggi è per noi fondamentale”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: