DECRETO DELEGATO San Marino: passi avanti nella protezione dei minori. Ugolini: "Innalzato livello di intervento" Modifiche al codice penale: introdotti i reati di adescamento e di molestie sessuali

Con l'adozione del Decreto Delegato n.62/2024, San Marino si allinea ai principi dettati dagli organismi internazionali GREVIO E GRETA per il rafforzamento della protezione e assistenza di minori e di vittime di violenza di genere. Con le modifiche previste, viene attribuita al Giudice Inquirente la competenza inderogabile a ricevere le segnalazioni di violenza nelle ipotesi di reato procedibili d’ufficio o di presentazione formale di querela della vittima. Si garantisce maggiore sicurezza alle vittime di violenza prevedendo anche la collocazione in una struttura protetta per i minori che lo necessitino. Istituito a tal proposito anche un registro dei soggetti disponibili ad accoglierli. "Abbiamo cercato di introdurre nei confronti dei minori nuove forme di intervento, di protezione, - afferma Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia - previsto anche l'affidamento familiari in situazioni particolarmente difficili, credo dunque che con la collaborazione dei servizi sociali, dell'autorità giudiziaria, e di tutte le forze in campo abbiamo innalzato notevolmente la protezione".

Introdotte anche modifiche al codice penale delineando il reato di adescamento di minori, pensando anche alle insidie derivanti dall'uso improprio di app e social network, e il reato di molestie sessuali, oltre all'inserimento dell'aggravante per violenza sessuale su minori. Introdotto infine in chiave prevenzione, il provvedimento del richiamo verbale. "Abbiamo notato - continua Ugolini - anche dopo il Covid, come fosse molto da attenzionare il fenomeno dell'adescamento di minori e adolescenti tramite social network. Intervenire era importante per porre degli argini a queste situazioni".

Nel video l'intervista a Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia.

