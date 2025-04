San Marino piange la scomparsa di Papa Francesco: il cordoglio del Congresso di Stato

Papa Francesco

"La Repubblica di San Marino, attraverso il Congresso di Stato, apprende con profondo dolore e commozione la notizia della morte di Sua Santità Papa Francesco, avvenuta questa mattina, 21 aprile 2025, alle ore 7:35. Con la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa Cattolica e il mondo intero perdono una figura di inestimabile valore spirituale e morale, un Pontefice che con la sua umiltà, la sua profonda Fede e il suo instancabile impegno per la pace, la giustizia e la fratellanza universale ha segnato profondamente il nostro tempo.

Nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, ha dedicato l'intera sua esistenza al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Nei dodici anni del suo pontificato, iniziato il 13 marzo 2013, Papa Francesco ha incarnato i valori del Vangelo con coraggio e amore universale, rivolgendo una particolare attenzione ai più poveri, agli emarginati e ai migranti, diventando un punto di riferimento e di speranza per milioni di persone. La sua "Chiesa in uscita", la sua apertura e la sua vicinanza a "tutti, tutti, tutti", la sua costante sollecitazione a costruire ponti anziché muri, rappresentano un'eredità preziosa che la Repubblica di San Marino intende onorare e custodire. In questo momento di lutto per la comunità cattolica e per il mondo intero, il Congresso di Stato di San Marino esprime le più sentite condoglianze alla Santa Sede, al Collegio Cardinalizio, al clero e a tutti i fedeli.

La Repubblica di San Marino si unisce al dolore per la perdita di un leader spirituale che ha saputo parlare al cuore delle persone al di là di ogni differenza, promuovendo dialogo e comprensione reciproca. La memoria del suo esempio e il suo messaggio di speranza e carità rimarranno indelebili. Seguiranno eventuali comunicazioni relative a manifestazioni di cordoglio istituzionale".