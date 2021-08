DECRETO 158 San Marino: prorogate le misure anticovid fino al 1° ottobre

San Marino: prorogate le misure anticovid fino al 1° ottobre.

Con il decreto n.158 a San Marino vengono prorogate fino al 1° ottobre 2021 le norme anticovid in vigore dal primo luglio. In Repubblica quindi l'utilizzo dei dispositivi di protezione al chiuso resta "vivamente consigliato" ma non obbligatorio. Nel decreto emesso si prevede anche un'imposta di registro fissa minima di 70 euro per i contratti per il servizio di trasporto scolastico sottoscritti con stazioni appaltanti pubbliche relativi all’anno scolastico 2021-2022.

Seguiranno aggiornamenti

Leggi il decreto

File allegati Decreto 158

