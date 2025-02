San Marino - Regno Unito: crescono gli scambi commerciali, si aprono occasioni in ambito universitario

Sentiamo Edward Llewellyn of Steep OBE e Luca Beccari

Stretta vicinanza su più fronti: San Marino e Regno Unito alimentano legami che negli ultimi anni si sono consolidati significativamente. Nella riunione tra le delegazioni di funzionari e diplomatici del Dipartimento Affari Esteri e dell'Ambasciata britannica, il punto sui temi di reciproco interesse, con l'auspicio vicendevole di rendere ancor più frequenti le occasioni di confronto. Riunione preliminare all'incontro tra l'Ambasciatore Edward Llewellyn e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari: uno scambio denso di contenuti nell'alveo di una evidente comunanza di valori tra i due Paesi, unità di intenti applicata nel concreto con la firma di importanti accordi bilaterali che stanno producendo effetti rilevanti e che si esprime di frequente anche in ambito multilaterale. "Abbiamo ovviamente i legami tra i nostri cittadini, vorremmo rafforzare questi legami, - dice Lord Llewellyn - ma lavoriamo anche nel campo economico, sono molto lieto che in questi 12 mesi il commercio, le importazioni e le esportazioni tra il Regno Unito e San Marino sono molto cresciuti, di quasi un terzo, questa è una buona novità per i nostri cittadini, anche spero per San Marino". "Credo che l'accordo contro le doppie imposizioni in modo particolare - commenta il Segretario Beccari - sia stato un passaggio importante di questo percorso, ma non dimentichiamo anche le altre intese come quelle legate agli studenti, ai lavoratori, sulle consultazioni politiche che sono comunque altri fattori di interesse. Devo dire che c'è una certa vivacità di relazioni anche economiche tra San Marino e Regno Unito, ci sono diverse manifestazioni di interesse, di investimento".

Sviluppo, scalata verso l'iniziativa privata e settori di opportunità. Tra i risultati tangibili a stretto giro, l'apertura di una sede in territorio della Manchester University. "Nasce come idea già 3-4 anni fa - aggiunge Beccari - ed è nata proprio grazie a questo rafforzamento delle relazioni attraverso la costituzione dell'EPPG Group. Credo che sia un passaggio importante perché rappresenta una nuova era dell'offerta formativa sanmarinese e di un Paese che ha un'ambizione di internazionalizzazione sempre molto alta".

Nel video le interviste a Lord Edward Llewellyn of Steep OBE, Ambasciatore del Regno Unito a San Marino e Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.