San Marino riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina.

Il Congresso di Stato, nella seduta odierna, ha approvato la delibera con la quale la Repubblica di San Marino riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

La decisione, si legge nella nota della Segreteria di Stato Affari Esteri, si inserisce in un percorso diplomatico iniziato già nel 1996 con l’Accordo sullo stabilimento delle relazioni con l’Autorità Nazionale Palestinese e rafforzato da numerosi atti istituzionali, tra cui gli ordini del giorno del Consiglio Grande e Generale, l’accredito del primo Ambasciatore palestinese a San Marino nel gennaio 2025 e la recente Conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica della questione mediorientale.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti la volontà unanime delle istituzioni e della comunità sammarinese: “Con questa chiara posizione, San Marino riafferma e concretizza ulteriormente la neutralità attiva che da sempre contraddistingue la nostra politica estera. Siamo uno Stato presente, attento e non indifferente di fronte agli attuali scenari geopolitici”.

Il Congresso di Stato ha inoltre incaricato Beccari di comunicare ufficialmente la decisione alla comunità internazionale in occasione della 80ª Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. Il suo intervento è previsto per sabato, cui seguirà la trasmissione della comunicazione alle competenti autorità palestinesi. Con questo atto, San Marino si unisce al gruppo di Paesi che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina, ribadendo il sostegno alla soluzione dei due Stati e alla prospettiva di una convivenza pacifica e di reciproco riconoscimento tra Israele e Palestina.



