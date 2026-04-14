San Marino Rtv: audito in Congresso il Dg Roberto Sergio

Il presente e il futuro di San Marino Rtv al centro dell’audizione in Congresso di Stato del Direttore Generale Roberto Sergio che ha aggiornato il Governo sul percorso di rilancio avviato sin dal suo insediamento dopo le criticità emerse nel 2024. “E' stata un'audizione importante – osserva il Dg Roberto Sergio – perché è stata la prima dopo aver approvato il piano industriale a settembre del 2025. Questo mi ha messo nelle condizioni di poter raccontare, non solo i risultati straordinari che abbiamo ottenuto fino ad oggi, ma anche e soprattutto lo sviluppo che la nostra televisione sta avendo, e dovrà avere, nei prossimi anni. E' stato un proficuo scambio di vedute tra noi e il Congresso di Stato, con ampio consenso e disponibilità a collaborazioni fattive”.

In un clima all'insegna della cordialità affrontate tematiche di natura strategica, come il reperimento di una nuova sede per San Marino Rtv e le criticità legate ai lavori per l'installazione di una antenna per la telefonia mobile, nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale dell'emittente.

“Desidero ringraziare – dichiara il Dg di San Marino Rtv – i segretari di stato Ciacci, Pedini Amati e Fabbri che hanno posto all'attenzione il tema del cambio della sede. In realtà il cambio della sede era già nel piano industriale di settembre 2025, perché è un tema antico, di dibattito consolidato, tenendo conto che lo stesso Congresso di Stato ha l'interesse che il Kursaal ritorni ad essere il centro congressi di San Marino. Che è fondamentale per lo sviluppo turistico e congressuale di questo Paese. Quindi, quello che sta accadendo in questi giorni, è una accelerazione, rispetto ad un obiettivo del Congresso, e all'obiettivo di Rtv di spostarsi da questa sede, per averne una più moderna, più efficiente e più adeguata agli obiettivi che ci siamo dati e quindi, l'antenna, in qualche modo ci ha aiutato a rimettere in campo il dibattito ed accelerarlo”.









