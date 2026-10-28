SERVIZIO PUBBLICO San Marino Rtv, dg Sergio e presidente Valentini in Commissione II: dai risultati alle sfide del futuro I vertici della Tv di Stato tracciano un bilancio dei due anni dall'insediamento del direttore, che resterà in carica almeno fino a fine 2027. Tra i temi trattati i rapporti con l'Italia e la Rai, la nuova sede, il pluralismo dell'informazione

San Marino Rtv, dg Sergio e presidente Valentini in Commissione II: dai risultati alle sfide del futuro.

Il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, torna in audizione davanti alla Commissione II insieme al presidente del Cda, Pasquale Valentini, e traccia un bilancio dei suoi primi due anni alla guida della tv di Stato: dalla “crisi economica e gestionale” che nel 2024 “metteva in discussione le prospettive” dell’emittente a un’azienda che ha ritrovato equilibrio economico e identità editoriale, ampliando la visibilità internazionale.

Sul piano finanziario, ha annunciato il dg, dopo l’utile da 103mila euro registrato nel 2025 si prevede un ulteriore aumento per quest’anno, a circa 110mila euro. Dal 2027 prenderà poi il via il nuovo piano industriale volto alla trasformazione di RTV in una media company multipiattaforma: l’obiettivo economico è raggiungere ricavi per 11,2 milioni, un margine operativo lordo da 1,47 milioni e un utile da 220mila euro, entro il 2030. Cresciuto anche il numero di dipendenti, da 64 al momento dell’insediamento a 71 oggi: tra questi, 45 sono sammarinesi e 26 italiani. Prosegue, intanto, anche il piano di rinnovamento tecnologico da 2,7 milioni in investimenti.

Rispondendo alle domande dei consiglieri, Sergio ha anche fatto chiarezza sulla sua permanenza alla guida di RTV: la designazione come dg, confermata lo scorso 14 ottobre, verrà riesaminata dal prossimo Cda Rai, che probabilmente si insedierà nell’autunno 2027 dopo le elezioni politiche in Italia. Sergio conta dunque di restare al vertice dell’azienda almeno fino alla fine del prossimo anno. Dopo la cessazione del suo ruolo in Rai, ha anche manifestato la volontà di svolgere il lavoro a titolo gratuito, anche se sia il presidente Valentini che il segretario con delega all’Informazione, Federico Pedini Amati, hanno concordato sulla necessità di riconoscergli un emolumento. Per quanto riguarda invece i rapporti con l’Italia, ha sottolineato che dal 2024 il contributo italiano a Rtv passa dal ministero degli Esteri e non da Rai: quest’anno è stato di 4,7 milioni di euro rispetto agli 1,1 milioni da parte di San Marino.

La sfida per il futuro, prosegue Sergio, è ora consolidare il percorso di crescita e continuare il rafforzamento del servizio pubblico. E un tema che dovrà trovare soluzione, ha affermato, è quello della sede: per ragioni sia di sicurezza che di spazi, ha detto, dovrà esserne individuata una nuova, già esistente o da costruire.

I consiglieri e i segretari di Stato presenti hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti da RTV. Dalle opposizioni, Renzi di RF e Zeppa di Rete hanno posto l’accento sulla necessità di garantire imparzialità e pluralità dell’informazione. Il Dg ha ribadito che “la tv di Stato è la tv di tutti” e che tra le sue richieste c’è quella che in ogni programma venga data voce sia alla maggioranza che alla minoranza. Ha annunciato che saranno anche fatte misure dei minutaggi delle forze politiche, per assicurare il rispetto dell’equilibrio.



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