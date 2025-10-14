San Marino RTV: i Segretari Fabbri e Pedini Amati plaudono ai risultati dell'emittente

Plauso dei Segretari di Stato alle Telecomunicazioni Rossano Fabbri, e all'Informazione Federico Pedini Amati per il percorso di profondo rinnovamento che sta attraversando la San Marino RTV.

Sulla scia del successo della recente maratona televisiva per la presentazione del palinsesto autunnale, in una nota congiunta, viene messo in evidenza il rilancio d'immagine, efficienza e credibilità dell'emittente. Una rivoluzione – sottolineano Fabbri e Pedini Amati - “guidata dalla competenza del Direttore Generale Roberto Sergio e dal lavoro dei dipendenti”.

“L’emittente – si sottolinea - è tornata a essere un punto di riferimento per i cittadini e un simbolo di autorevolezza all’esterno. Oggi presenta conti in ordine, - elencano - un palinsesto di qualità, studi moderni e attrezzature all’avanguardia; crescono anche le entrate pubblicitarie e il palinsesto si arricchisce di volti noti; il tutto amplificato dal canale unico 550, “simbolo di un’identità rinnovata e più riconoscibile”.

Importanti anche gli investimenti tecnologici, che hanno portato a standard produttivi di alto livello. “Il consolidamento economico – rimarcano, infine i due vertici ERAS - rappresenta un atto di responsabilità verso cittadini e dipendenti. San Marino RTV – affermano - ora ha un futuro!














