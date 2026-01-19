San Marino, scure della spending review: Giornate Medievali verso lo stop

Una delle manifestazioni storiche più longeve, le Giornate Medievali, rischia seriamente di saltare l'edizione 2026. L'annuncio arriva direttamente dal Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, durante la conferenza stampa odierna del Congresso di Stato.

Nonostante i record di visitatori registrati, i conti pubblici impongono sacrifici immediati. "Per un problema anche di spending review quest'anno probabilmente eviteremo", ha dichiarato Pedini Amati senza giri di parole. "L'evento che non si farà probabilmente saranno le Giornate Medievali".

A pesare sulla decisione sono la durata della manifestazione e gli oneri economici in rapporto ai nuovi tagli subiti dalla Segreteria. "È un evento che dura tre giorni e ha un costo particolarmente importante", ha spiegato il Segretario. Il bilancio impone dunque nuovi tagli e - aggiunge Pedini Amati - "qualcosa ci dobbiamo togliere".

Sebbene il governo ci stia "ancora ragionando", la decisione sembra ormai indirizzata verso la cancellazione dell'evento per far quadrare i conti.







