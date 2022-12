San Marino: sempre più solida l'amicizia con la Georgia. Firmato Memorandum su Scienza ed Istruzione

San Marino: sempre più solida l'amicizia con la Georgia. Firmato Memorandum su Scienza ed Istruzione.

Visita ufficiale a San Marino, oggi, del Ministro dell'Istruzione e della Scienza della Georgia. Fitta l'agenda di appuntamenti. Mikheil Chkhenkeli – accompagnato da una delegazione guidata dall'Ambasciatore Konstantine Surguladze – è stato accolto in mattinata a Palazzo Begni dal Segretario di Stato agli Esteri Beccari e dal collega Belluzzi. Unità di vedute sulla volontà di rafforzare le relazioni bilaterali, definendo intese in settori strategici. Confronto poi su un tema di tragica attualità come la guerra in Ucraina, anche in relazione al sistema di accoglienza promosso dai due Stati. Richiamata allora la necessità di una sempre più solida cooperazione internazionale. Il Ministro georgiano si è poi recato presso la vicina sede della Segreteria Cultura, per colloqui più specifici – con l'omologo sammarinese – sui temi dell'istruzione e della ricerca. A seguire la firma di un Memorandum d'Intesa su queste materie. La visita è proseguita all'Università del Titano, per un incontro con il Magnifico Rettore Petrocelli. Nel pomeriggio previsto un altro incontro a Palazzo Maggio Staccoli con i Segretari di Stato Belluzzi e Ciavatta. Ultimo atto l'Udienza a Palazzo Pubblico concessa dalla Reggenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: