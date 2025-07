San Marino: settimana densa di appuntamenti tra Commissioni e Ufficio di Presidenza

Si parte dalla Commissione IV che domani 21 luglio, nel pomeriggio, vedrà la presentazione e audizione del nuovo Comitato Esecutivo dell'Iss, dopo l'approvazione, nella sessione consiliare di luglio appena conclusa, del Piano Sanitario e Socio-sanitario 2024-2026. In sede referente anche l'esame del Pdl sulle disposizioni per il contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo, a cui è stato dato impulso dal Segretario di Stato, Rossano Fabbri. Mentre il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci riferirà sull'esito del monitoraggio degli immobili non concessi in locazione o comodato, con successivo dibattito.

Martedì 22 si riunisce l'Ufficio di Presidenza: sullo sfondo la convocazione della prossima sessione del Consiglio Grande e Generale, indicativamente nella prima settimana di agosto.

Mercoledì 23 torna a riunirsi, invece, la Commissione speciale per le Riforme istituzionali, impegnata nella lista delle audizioni. Nel pomeriggio dello stesso giorno, focus della Commissione II sull'Accordo di Associazione con l'Ue con il riferimento del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Passaggio in Commissione anche per il Pdl sulle Comunità di cittadini sammarinesi residenti all'estero. In seduta segreta, tra i commi, l'aggiornamento su vedute e proposte relative ai controlli sulle residenze.