#ELEZIONIRSM2024 San Marino: si chiude la campagna elettorale 38.642 aventi diritto: 23.545 gli elettori interni mentre gli esteri sono 15.097

Rush finale per la campagna elettorale verso la XXXI legislatura della Repubblica. Dalla mezzanotte scatta la giornata di silenzio, con il divieto di propaganda, e in queste ultime ore le liste e le coalizioni in lizza hanno dato appuntamento alla cittadinanza alla ricerca del consenso per massimizzare il risultato. La Segreteria agli Esteri fa intanto sapere che l’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche, ha comunicato che considerato il breve lasso di tempo prima delle elezioni e le risorse umane e finanziarie già impegnate quest'anno, non è in grado di intraprendere un'attività di osservazione della tornata elettorale.



