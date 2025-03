San Marino Song Contest, Luca Lazzari (PSD): "Un'opportunità di crescita per il Paese"

Il Segretario del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD), Luca Lazzari, in una nota, interviene sul San Marino Song Contest che ha visto la vittoria di Gabry Ponte, sottolineando come il festival sia una vera e propria opportunità di crescita per il Paese.

Risponde alle critiche di chi ritiene che in gara all'Eurovision Song Contest dovrebbe esserci un artista proveniente dal Titano ed evidenzia che senza una solida industria musicale nazionale "pensare che un sammarinese debba per forza rappresentare il Paese è semplicemente fuori dalla realtà". Si scaglia contro chi parla di "offesa alla sovranità" e di "sammarinesità tradita" solo per mantenere "rendite di posizione", preferendo un San Marino "piccolo, prevedibile e sotto controllo".

Per Lazzari, il contest non è solo un evento musicale, ma una strategia di politica estera che permette a San Marino di uscire dall’isolamento: "San Marino ha fatto una scelta precisa: non vuole più stare ai margini, ma al centro del tavolo con i grandi". La collaborazione con la RAI ha già portato benefici concreti, con la promozione del concorso su tutti i canali nazionali e persino a Sanremo. "San Marino si colloca come partner strategico dell’Italia", ha dichiarato, sottolineando l’importanza di relazioni diplomatiche con l'UE, l'ONU e il Consiglio d’Europa.

Lazzari ha poi elogiato l’impegno del Direttore Generale della RAI, Roberto Sergio, nel supportare l’evento: "Ci sta mostrando, con i fatti, cosa significa credere in un progetto e dargli una prospettiva vera. Ora tocca a noi meritarcelo". Ha anche riconosciuto il lavoro dei Segretari di Stato Luca Beccari, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati per aver sostenuto e sviluppato il festival.

Secondo il Segretario del PSD, il concorso è solo all’inizio del suo potenziale: "Abbiamo solo scalfito la superficie di un progetto che può diventare un asset culturale, economico e diplomatico di peso". Per farlo crescere, sarà necessario rafforzare i legami con la RAI, attrarre investitori e creare un ambiente favorevole per artisti e produttori. "Il vero obiettivo non è chiudersi e proteggere qualcosa che non c’è, ma creare un sistema che dia a San Marino e ai suoi artisti le ali per volare", ha concluso.