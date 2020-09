RAPPORTI BILATERALI San Marino - Svizzera: firmato il memorandum per rafforzare la collaborazione

Domani festa nazionale per San Marino con la cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. Oratore ufficiale Ignazio Cassis, ministro degli Esteri della Svizzera, che ha partecipato oggi a una serie di incontri. Cassis è dal 2017 alla guida del Ministero, in seguito all'elezione a consigliere in Parlamento. Laureato in medicina, è stato presidente del gruppo dei Liberali-Radicali alle Camere federali e, negli anni, ha ricoperto ruoli di primo piano in istituzioni e organizzazioni dedicate alla sanità e al sociale ed è stato docente universitario. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diversi gli impegni nella giornata sul Titano. Dopo l'accoglienza in Repubblica da parte del segretario agli Esteri, Luca Beccari, pomeriggio di confronti a palazzo Begni. Proprio con Beccari il primo degli incontri dedicato, tra gli altri temi, alle rispettive relazioni con l'Unione Europea. Disponibilità della Svizzera a portare avanti il discorso sulla facilitazione degli spostamenti per i cittadini sammarinesi. Poi il colloquio con una delegazione di Governo composta dai Segretari alla Sanità e alla Cultura sui temi di rispettivo interesse. Nel tardo pomeriggio anche la firma di un memorandum tra i due Paesi per rafforzare le collaborazioni. Subito dopo Cassis è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti in carica Alessandro Mancini e Grazia Zafferani.

Per il Titano, sempre oggi, fitta agenda di incontri bilaterali come quelli tra Beccari e gli ambasciatori di Austria, Sovrano Ordine Militare di Malta, Croazia e Qatar.

Nel video le interviste al ministro Cassis e il segretario agli Esteri Beccari



