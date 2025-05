RELAZIONI BILATERALI San Marino – Svizzera: sfide comuni e collaborazione sui giovani lavoratori Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari incontra il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Ignazio Cassis. Siglato un accordo sullo scambio di giovani lavoratori tra i due Paesi

E' la prima visita ufficiale di un Segretario di Stato sammarinese nella Confederazione elvetica e avviene nella ricorrenza del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Svizzera.

Luca Beccari e l'omologo Ignazio Cassis, grande amico del Titano e già oratore ufficiale della cerimonia di investitura della Reggenza nell'ottobre 2020, a confronto sui rispettivi percorsi di maggiore integrazione con l’Unione europea. Il Segretario di Stato agli Esteri ha riferito in particolare sull’attuale stato di avanzamento delle procedure verso il perfezionamento dell’Accordo di Associazione. Nel confronto tra le due delegazioni, seguito all'incontro privato, affrontato il tema della neutralità storica dei due Stati: da Beccari l'accento sulla necessità di non rimanere in silenzio in caso di violazione del diritto internazionale e dei diritti umani, ed un focus sui conflitti in corso. "Paesi che devono continuare ad essere un esempio di dialogo e pace”. "Il momento insomma per ripercorrere quattro anni di grande fermento internazionale - spiega Beccari - dove nei contesti appunto nei vari organismi ci siamo spesso ritrovati a sostenere posizioni o comunque ad avere e prendere parte a un dialogo che ovviamente dal punto di vista di due paesi che invocano una neutralità attiva e una risoluzione pacifica dei conflitti, insomma hanno sicuramente molti elementi da condividere. Credo che soprattutto sia importante la volontà reciproca di continuare a rafforzare questa collaborazione e questa cooperazione anche con un futuro magari scambio di esperienze e di know-how su diversi temi che appunto in scala ci vedono ugualmente coinvolti".

Convergenza di vedute che si è tradotta nella firma dell’Accordo bilaterale per lo scambio di giovani lavoratori tra i 18 e i 35 anni, alla reciproca ricerca di opportunità professionali, purché in un numero massimo annuale di 20 persone. "Permetterà ai nostri giovani di poter avere delle esperienze formative lavorative in Svizzera superando - conferma Beccari - quelle restrizioni che fino ad oggi rendevano questo difficile o talvolta addirittura impossibile".

Nel video il contributo del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

