San Marino-Ue, oggi la firma dell'Accordo di Associazione a Bruxelles | SEGUI LA DIRETTA

È il giorno della firma dell'Accordo di associazione con l'UE. La sottoscrizione oggi alle ore 13, a Bruxelles. Un appuntamento storico per la Repubblica, che apre una nuova fase nei rapporti tra il Titano e le istituzioni europee.

La cerimonia si terrà al Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. A firmare per San Marino sarà il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari, mentre per la Commissione europea sarà il commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič a sottoscrivere l'intesa.

Presente anche Andorra, che ha condiviso con San Marino il lungo percorso negoziale.

La giornata di oggi sarà seguita anche da San Marino. Il Congresso di Stato, per l'occasione, ha organizzato un evento al Kursaal - dalle ore 12 -, aperto a cittadini, istituzioni, forze politiche, categorie economiche, associazioni, per seguire questo passaggio storico per il Paese. Le immagini saranno proiettate su maxi schermo.

Subito dopo la firma, il discorso ufficiale della Reggenza da Palazzo Pubblico.

L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV, al canale 550, in streaming sul web e sulla pagina Facebook dell’Emittente di Stato, a partire dalle 12.45, con le immagini live da Bruxelles, il commento in studio e gli aggiornamenti del nostro inviato Luca Salvatori, che seguirà la cerimonia dalla sede delle istituzioni europee.

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