San Marino - UK: il nuovo Cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt, in visita un anno fa sul Titano

Il governo conservatore di Liz Truss è in bilico. Dopo una manovra finanziaria flop - l'annunciato drastico taglio delle tasse è stato la causa di un crollo di sterlina e mercati con successivo dietrofront – in aggiunta al ministro delle finanze Kwasi Kwarteng – uomo di fiducia - costretto a lasciare, la premier, in carica da meno di cinque settimane, sembra comunque intenzionata ad andare avanti affidandosi ora a Jeremy Hunt come nuovo Cancelliere dello Scacchiere britannico, il quarto nel giro di pochi segnale del caos e del clima di scontro politico in atto.

56 anni, veterano di vari governi e già ministro degli Esteri sotto Theresa May, la scelta sarebbe ricaduta su Hunt per cercare di riunificare un Partito Conservatore in rivolta contro la stessa Truss. Restano tuttavia seri dubbi sulla longevità politica della premier, in caduta libera nei sondaggi. “Le probabilità di andare alle elezioni anticipate - riporta la stampa - stanno infatti crescendo esponenzialmente e alcuni bookmaker le danno già per la primavera prossima”.

“Abbiamo davanti a noi alcune decisioni molto difficili - ha detto Hunt a BBC e Sky News - quello che le persone vogliono, che vogliono i mercati, ciò di cui il Paese ha bisogno ora è la stabilità. Nessun cancelliere può controllare i mercati. Ma quello che posso fare – sottolinea - è dimostrare che possiamo pagare le nostre tasse e i nostri piani di spesa”.

Stretto il legame di Hunt con la Repubblica di San Marino, nell'alveo di un rapporto bilaterale sempre più forte con il Regno Unito. Un anno fa, in visita ufficiale a San Marino, gli fu conferita in segno di gratitudine l'Onorificenza di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Nel 2020 infatti - quando il Titano stava affrontando la fase forse più critica dell'emergenza Covid - Hunt condivise un messaggio del Console a Londra Maurizio Bragagni, esprimendo solidarietà ai sammarinesi, e questo suscitò l'interesse di media ed organismi internazionali. Un secondo incontro poi nel marzo di quest'anno in occasione della storica visita di Stato della Reggenza nella capitale britannica.