INTESA STORICA San Marino - UK: "Una nuova era" nelle relazioni bilaterali, con la firma dell'accordo contro le doppie imposizioni

Dall'Islanda per il vertice CoE, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari vola a Londra per stringere una storica intesa: firmato insieme al Segretario Finanziario del Tesoro, Victoria Atkins, l'accordo per l'eliminazione delle doppie imposizioni fiscali con il Regno Unito. Ad accompagnare Beccari, l'Ambasciatore di San Marino presso il Regno Unito, Silvia Marchetti e il Console onorario nella capitale britannica Maurizio Bragagni.

"Una nuova era nelle relazioni tra i due Stati con la firma dell'accordo - afferma il Segretario Beccari -, la prima siglata con un Paese G7, a parte l'Italia". Slancio alle opportunità per le imprese e l'attrazione di investimenti esteri.

“L’incontro è stata l’occasione per rimarcare quanto la firma dell’Accordo sia importante – riporta anche l’Ambasciatore Marchetti – dal momento che segna uno spartiacque nel rapporto bilaterale, rinsaldando e rafforzando le relazioni non solo economiche tra i due Paesi”.



Firma preceduta ieri da una serie di importanti incontri, ad iniziare da quello con il Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, grande amico del Titano, già insignito nel 2021 dell'Onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, e convinto sostenitore delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi; colloqui, inoltre, con il Sottosegretario Parlamentare per l'Europa, Leo Docherty e con il Ministro per gli investimenti Dominic Johnson. Ultimo atto l'incontro con alcuni esponenti del Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra San Marino e Regni Unito, tra cui il Rettore dell'Università di Bolton pronto ad avviare collaborazioni con l'ateneo sammarinese.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

