San Marino-Unione Europea, firmato a Bruxelles lo storico Accordo di Associazione

Un momento storico per la Repubblica di San Marino. È stato firmato oggi, a Bruxelles, l'Accordo di associazione con l'Unione Europea, che segna un passaggio fondamentale nel percorso di integrazione europea del Titano, dopo oltre undici anni di negoziati.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. A sottoscrivere l'intesa, per San Marino, il segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, per la Commissione europea il commissario Maroš Šefčovič e, per Andorra, il capo del Governo Xavier Espot.

Un traguardo raggiunto a 4.233 giorni dall'avvio ufficiale dei negoziati, attraverso quattro governi sammarinesi e tre Commissioni europee.

Un percorso iniziato con tre piccoli Stati e giunto alla conclusione con due, San Marino e Andorra. L'Accordo si compone di 2.460 pagine, articolate in una parte istituzionale, sette protocolli quadro, un protocollo Paese e 25 allegati.

Nella delegazione sammarinese presente alla firma anche l'ambasciatore Eros Gasperoni, rappresentante permanente presso l'Unione Europea, Luca Brandi, direttore della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, e l'ambasciatrice Antonella Benedettini, già rappresentante permanente a Bruxelles, che ha seguito negli anni l'evoluzione del negoziato.

Poco dopo la sottoscrizione dell'Accordo di associazione è stato firmato anche l'emendamento alla Convenzione monetaria, da parte del Segretario di Stato Beccari e del commissario europeo Valdis Dombrovskis.

La giornata è proseguita con una conferenza stampa, durante la quale i protagonisti hanno illustrato il significato dell'intesa e le prospettive che si aprono per i due piccoli Stati.

La firma rappresenta il coronamento di un lungo lavoro diplomatico e politico, ma non coincide ancora con l'entrata in vigore dell'Accordo. Si apre ora la fase dei successivi passaggi istituzionali e delle ratifiche, con procedure differenti per San Marino e Andorra, dove è previsto anche un referendum.





