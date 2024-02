EUROPA San Marino verso l'accesso allo strumento europeo per le emergenze Pubblicato l'accordo provvisorio tra negoziatori per Parlamento e del Consiglio Ue. L'obiettivo era stato caldeggiato dal consigliere Bugli del Pdcs

L'accordo provvisorio, pubblicato oggi, tra i negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio Ue. prevede che la Repubblica di San Marino venga di fatto parificata ai paesi membri nell'accesso allo “Smei”, lo strumento per le emergenze nel mercato unico a cui l'Ue ha fatto ricorso, per esempio, durante la pandemia. Un obiettivo caldeggiato, in Commissione Sanità, nello scorso mese di maggio, dal consigliere del Pdcs Lorenzo Bugli. San Marino potrà partecipare alle procedure di appalto congiunto alla pari degli altri Stati membri dell'Ue e dell'EFTA, non solo per quanto riguarda contromisure mediche ma anche per beni e servizi di importanza strategica e di rilevanza per le crisi.

Clicca qui per visualizzare l'accordo provvisorio

