San Marino verso l'Europa: a Faetano l'ultimo appuntamento nei Castelli

Nella sala del Castello di Faetano, ieri, l'ultimo appuntamento per il ciclo di incontri con la cittadinanza voluto della segreteria agli Esteri “San Marino verso l'Unione Europea”, per aggiornare i sammarinesi sul percorso di associazione all'UE che la Repubblica sta portando avanti. Insieme ai funzionari della Segreteria Esteri riflessioni a tutto campo: la storia delle relazioni fra San Marino e UE, i doveri per la Repubblica derivanti da precedenti trattati, fino agli obiettivi del nuovo Accordo. In testa, le facilitazioni per i sammarinesi nello spostarsi per motivi di studio e di lavoro, l'alleggerimento burocratico per le aziende nel certificare e produrre beni. Spiegate, ancora, le cosiddette linee rosse – vale a dire – gli ambiti nel quali il Titano dovrà apportare modifiche al recepimento della normativa europea, per favorire un adeguamento alla realtà sammarinese.