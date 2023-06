19 GIUGNO "San Marino verso l'Europa": sesto e ultimo incontro su progetti e finanziamenti europei Si chiude il ciclo di appuntamenti organizzati da Sums. Relatore, il Professor Mario Catani. Il Segretario Luca Beccari risponderà alle domande del pubblico

"San Marino verso l'Europa": sesto e ultimo incontro su progetti e finanziamenti europei.

Lunedì 19 giugno, alle 20,45, nella Sala Montelupo di Domagnano, si chiude con il sesto appuntamento, il ciclo di incontri “San Marino verso l'Europa”, sostenuti dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri e organizzati dalla Società Unione Mutuo Soccorso, sulla dimensione sociale, progetti e finanziamenti europei legati all’Accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea. Relatore, il Professor Mario Catani dell’Università̀ di San Marino. Sarà presente anche il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, pronto a rispondere alle domande del pubblico. Una iniziativa in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: