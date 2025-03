SAMMARINESI ALL'ESTERO San Marino vicino alle Comunità Sammarinesi all’Estero: Ciacci in visita a Bologna

San Marino vicino alle Comunità Sammarinesi all’Estero: Ciacci in visita a Bologna.

Il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci ha incontrato a Bologna i membri della Collettività Sammarinese dell’Emilia, composta da 169 iscritti. Un’importante occasione di confronto con i sammarinesi residenti in Emilia-Romagna. Ciacci ha sottolineato che "momenti come questo sono essenziali per ascoltare le istanze del territorio e costruire insieme un ponte fra San Marino e Italia".

Grande attenzione ha ricevuto l'annuncio dell'individuazione in una nuova sede per la Consulta dei sammarinesi all'estero e per il Museo dell’Emigrante. Ospite d'onore della giornata il Prof. Verter Casali che è intervenuto con una lectio sul centro storico di San Marino. L’incontro si è concluso con la consegna di borse di studio a studenti meritevoli della Collettività.

