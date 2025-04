“San Marino Wellness Country”: con Technogym, il benessere come strategia Anticipato durante la conferenza stampa del Congresso di Stato: al via le procedure per la messa a terra del progetto “San Marino Welness Country”

La proposta progettuale viene da una realtà del calibro di Technogym. E' arrivata all'attenzione del Congresso di Stato che ha dato il La per avviare le procedure di adozione. Anticipazioni fornite in conferenza stampa dal Segretario all'Industria e allo Sport, Rossano Fabbri. E Sono ben quattro le Segreterie coinvolte: accanto allo Sport, anche le Finanze, il Territorio, il Turismo, a significare come la valenza del progetto sia molteplice e altrettanto varie le ricadute sul sistema. “San Marino Welness Country”: nel concreto, il progetto prevede l'installazione nei parchi del territorio di attrezzature sportive per l'allenamento all'aperto, integrate con applicazioni di tracciamento dell'attività fisica. Sullo sfondo c'è, però, la strategia che lega alla promozione del benessere, non solo lla dimensione che riguarda la salute e la qualità della vita, ma anche quella che guarda allo sviluppo economico; all'attrattività sul fronte turistico; quella ambientale e di sostenibilità, nella valorizzazione e riqualificazione delle aree verdi della Repubblica come siti di pregio naturalistico; ancora, quella sociale, nel favorire incontro tra persone.

