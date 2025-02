San Marino World: approvato l'ordine del giorno della maggioranza, l'opposizione si astiene

32 voti favorevoli dalla maggioranza, 12 contrari dalle opposizioni. Dopo una lunga maratona in aula – 10 giorni in commissione e 4 in Consiglio – le posizioni sono rimaste distanti e pressoché immutate. Per la maggioranza e il Governo il metodo si è rivelato corretto il metodo, con la separazione della legge finanziaria dalla legge sviluppo, e il pdl approvato avrà ricadute positive anche immediate, come lo sportello per sull'accordo con l'Ue, la costituzione della società informatica pubblica, il superamento dei 'minimi' per le piccole imprese, l'implementazione del diritto d'autore, le detrazioni fiscali per i data Center.

Specularmente opposte, come testimonia l'esito finale del voto, le considerazioni dei partiti di opposizione secondo i quali il pdl sviluppo è una legge vuota, priva di misure per le reali necessità della cittadinanza e con favoritismi per pochi a discapito dell'interesse generale. Male anche il metodo poiché penalizzante per le forze politiche più piccole. Critiche a cui la maggioranza ha risposto, ricordando che su temi come denatalità, emergenza casa, sanità, anziani – evocati dalle opposizioni - sono stati presi impegni specifici con alcuni ordini del giorno o sono previsti da leggi specifiche avviate, o in procinto di essere avviate, all'iter consiliare.

A seguire l'aula ha concentrato l'attenzione sul caso San Marino World-Residenze Fiscali non domiciliate, a proposito del quale le opposizioni hanno depositato, lunedì scorso, un ordine del giorno chiedendo l'audizione in commissione congiunta, esteri-finanze, del Governo ed anche del legale rappresentante della San Marino World. Fallito un tentativo di compromesso per definire un ordine del giorno unitario la maggioranza ha presentato sull'argomento un suo ordine del giorno, in parte simile a quello dell'opposizione, ma senza la richiesta di audizione del legale rappresentante della San Marino world. Approvato l'ordine del giorno di maggioranza, con 32 voti favorevoli e 11 astenuti. Respinto quello dell'opposizione con 32 voti contrari e 11 favorevoli. Di seguito le dichiarazione di voto, di tutti i gruppi.

Matteo Zeppa (Rete): “L’opposizione aveva evidenziato punti politici chiari nel suo Odg. Il DES nasceva male, pensato per essere incluso in una Finanziaria. Chi non è in fallo non dovrebbe oscurare il proprio sito. Il 30 aprile eravamo in ordinaria amministrazione, quindi chi ha dato l’autorizzazione e con quale motivazione? Credo che Banuelos abbia agito con un’autorizzazione.”

Nicola Renzi (RF): “Senza un giornalista zelante, quando avremmo scoperto il permesso dato da un Segretario di Stato per la San Marino World? Con il Polo della Moda siamo stati trasparenti, ma chi usa sotterfugi rischia di far fallire tutto. La maggioranza deve chiedere la revoca della circolare della Direzione Affari Esteri con cui si è aggirata la legge sulle residenze fiscali non domiciliate” Fabio Righi (DML): “Abbiamo sprecato opportunità, forse perché si lavorava a questa questione. L’Odg della maggioranza omette parti importanti. Non esiste una clausola che subordina le residenze fiscali a un’unica società di gestione. Se firme di Segretari di Stato sono state falsificate, presentiamo denunce. Chi pensa di comprarci va allontanato.”

Maria Luisa Berti (AR): “L’opposizione ignora le informazioni date dal Congresso di Stato. Il nostro Odg ha un mandato specifico per chiarire una vicenda preoccupante. Vogliamo verificare gli atti per valutare azioni adeguate, senza nascondere nulla, ma lavorando per il bene del Paese.” Luca Boschi (Libera): “Abbiamo analizzato i fatti in modo trasparente, impegnandoci ad approfondire e valutare azioni legali. Non c’è stata sottovalutazione. Questo permette all’aula di fare chiarezza con serietà.”

Gerardo Giovagnoli (PSD): “Rivendico la volontà di fare piena luce, non abbiamo nulla da nascondere. Dal punto di vista politico è importante però fermare le bocce. Torniamo a mettere al centro il progetto di Paese che vogliamo portare avanti noi e che deve tenere conto del fatto che stiamo entrando nell’era dell’applicazione dell’accordo di associazione .” Giovanna Cecchetti (indipendente- Elego): “Un Odg congiunto avrebbe mandato un segnale più forte. Anche il nostro Odg prevede di valutare tutte le azioni per tutelare il buon nome della Repubblica.”

Manuel Ciavatta (PDCS): “Noi vorremmo fornire a tutta l’Aula le informazioni necessarie a chiarire la questione. Dispiace che il dibattito sia diventato un atto di grande mancanza di fiducia verso il Governo e verso il Segretario Beccari. La maggioranza a San Marino ci tiene e proprio perché ci tiene fortemente, qualora ci sono dei progetti che possono mettere in discussione la nostra sovranità, i primi a non volerli siamo noi: e non permettiamo all’opposizione di attaccarci. Ci aspettiamo che nel momento in cui la chiarezza viene fatta, ci siano anche le scuse”.