Sandbox normativa, maggioranza: "San Marino acceleratore di impresa"

Dopo il via libera della Commissione Finanze, ora la “Sandbox Normativa” è pronta ad approdare in Consiglio. Soddisfatta la maggioranza che, in una nota congiunta, la definisce “un importante strumento per un sistema economico che punta a rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti qualificati e nuove opportunità per la Repubblica”. Viene definito un “acceleratore dell'innovazione”, perché permette alle imprese di testare nuovi servizi, prodotti o processi in un contesto regolamentato, sotto la supervisione dello Stato. E' in grado di favorire crescita, occupazione e scambio virtuoso tra imprese, ricerca e istituzioni. Il testo approvato istituisce una corsia sperimentale per progetti “ad alto contenuto innovativo e tecnologico”, della durata massima di 36 mesi, attivati con decreto delegato del Congresso di Stato.

La maggioranza plaude all' “ulteriore valore aggiunto” del testo approvato, vale a dire il “rispetto più stringente degli iter normativi e il rafforzamento del ruolo del Consiglio Grande e Generale, garantendo così che la sperimentazione avvenga nel perimetro istituzionale corretto. Sono stati inoltre approfonditi aspetti delicati come l’interazione con il comparto sanitario e quello finanziario, a tutela della stabilità del sistema e degli utenti coinvolti”. “Con l'introduzione di questa disciplina – si legge – San Marino si dota di un meccanismo di regolamentazione agile e in linea con le migliori esperienze internazionali”. San Marino Innovation farà da ponte, con un ruolo operativo nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche innovative, contribuendo a rafforzare le sinergie tra realtà produttive, settori emergenti e mondo accademico.

Per le Forze di Governo l’approvazione di questa legge rappresenterà un importante segnale politico: “accelerare in modo responsabile sul futuro del Paese. Un modello – scrive - che coniuga innovazione e rigore, elementi essenziali per consolidare la credibilità e il posizionamento internazionale del paese nel campo dello sviluppo economico e tecnologico”. Con questo progetto – ha dichiarato il Segretario all'Industria Fabbri - San Marino ha davanti a sé un'autostrada che altri stati non hanno avuto la capacità di portare avanti.







