SEGRETARIO DI STATO MARIELLA MULARONI Sanità 2026: confermata l'adozione di una nuova struttura ospedaliera Tra gli obiettivi, l'abbattimento delle liste d'attesa e una nuova legge sulla libera professione

La medicina territoriale, la prevenzione, il mantenimento di una sanità universalistica, i capisaldi indicati dal Segretario di Stato Mariella Mularoni per il 2026. Dichiarato impegno anche dal punto di vista delle infrastrutture: “Il Piano sanitario e sociosanitario conferma la necessità di dotarci di una nuova struttura ospedaliera, che è stata adottata recentemente con delibera del Congresso di Stato. In previsione anche l'ampliamento della Rsa 'La Fiorina', la riqualificazione della parte oncoematologica, il trasferimento della farmacia” Con l'insediamento del nuovo comitato esecutivo dell'Iss, in arrivo novità anche a livello organizzativo, per cercare di abbattere uno dei problemi più sentiti dagli utenti e cioè le lunghe liste d'attesa. Novità in arrivo anche sul fronte legislativo con un pdl in via di definizione sulla libera professione “non più rinviabile”.

