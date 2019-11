Sanità al centro della serata di Domani Motus Liberi

La sanità al centro della serata pubblica organizzata da Domani motus liberi. La salute dei cittadini non può essere trascurata e quello della sanità è un settore in forte difficoltà ma essenziale per la vita della Repubblica. È con questa riflessione che si è avviato il dibattito con i cittadini. “Il settore sanitario rappresenta uno dei capitoli di spesa più grossi nel bilancio del nostro Paese e quindi, potenzialmente, quello dove - agendo sulle dovute leve - è possibile ottenere maggiori risultati per quanto riguarda la riduzione degli sprechi e lo sviluppo”. Ottimizzare l'esistente, attivare convenzioni con le realtà limitrofe e potenziare la farmacia internazionale: questi alcuni dei punti salienti individuati durante il dibattito.