Sanità: botta e risposta tra ex Segretari di Stato, Santi replica alle critiche di Mussoni

Botta e risposta tra ex Segretari alla Sanità nelle precedenti legislature. Franco Santi di Libera risponde alle critiche di Francesco Mussoni (Dc) che, di recente, aveva definito la gestione Santi come una delle peggiori di sempre, culminata nella legge sulla dirigenza e la fuga dei medici.

L'esponente di Libera si difende, parlando di una norma nata, invece, proprio per "contrastare" il rischio concreto, all'epoca, di interruzione dei servizi sanitari causati della fuga dei professionisti. Quest'ultimo fenomeno, rimarca, "era una realtà" anche prima del suo mandato. Santi ripercorre i punti di forza di quella legge, dai nuovi strumenti per reperire più facilmente il personale all'introduzione della valutazione dell'operato dei medici. E torna a criticare il Governo uscente per l'attuale gestione e riorganizzazione del sistema sanitario.