Sanità, Ciavatta incontra il Sottosegretario Sileri

Il Segretario per le Finanze Gatti si è intrattenuto con il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna. Esaminate le possibili attività congiunte, in particolare legate alle recenti evoluzioni unionali dei sistemi informatici doganali. In programma un tavolo di lavoro per la semplificazione delle procedure.

Incontro anche fra il Segretario per la Sanità Roberto Ciavatta e il Sottosegretario del Ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Al centro l'aggiornamento sulle campagne vaccinali con particolare attenzione agli accordi di fornitura fra le parti. Si è parlato anche di pass vaccinali e green card oltre che di iniziative da attuare per la ripartenza post pandemia e di come intensificare rapporti e collaborazioni.