Sanità, D-ML e Rf attaccano: "Ostacoli per il ritorno dell'ex primario Landolfo"

Il possibile ritorno in servizio all'ospedale di San Marino del dottor Giovanni Landolfo, già direttore della Chirurgia Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, accende l'ennesimo scontro politico sulla sanità sammarinese. A sollevare il caso sono i partiti di opposizione Domani - Motus Liberi e Repubblica Futura che parlano di presunti ostacoli al reintegro del medico - oggi in periodo di aspettativa - nel precedente incarico, chiamando in causa interferenze della politica nelle decisioni dell'ISS.

Fabio Righi di Domani - Motus Liberi, parla con post social di "voci insistenti che, se confermate, sarebbero di una gravità inaudita". Secondo quanto riportato "il Dott. Giovanni Landolfo, già primario di Chirurgia del nostro Ospedale di Stato, vorrebbe rientrare a San Marino. Una notizia che dovrebbe essere accolta a braccia aperte in un Paese che continua a perdere medici ed eccellenze. E invece? Pare che certa politica, la solita, stia ostacolando il suo ritorno nel ruolo, arrivando addirittura a ipotizzare un suo rientro solo come semplice aiuto chirurgo".

Sul caso il movimento ha depositato giovedì 8 ottobre un'interpellanza per chiedere chiarimenti al Congresso di Stato. Nel documento si domanda se vi siano state indicazioni di natura politica nelle valutazioni degli organi competenti. L'interpellanza chiede di chiarire quali condizioni fossero state eventualmente concordate prima dell'aspettativa, quali valutazioni siano state effettuate sul rientro e se siano intervenuti indirizzi politici. "Vogliamo nomi, fatti e risposte chiare", afferma Righi, che parla di un possibile "ennesimo scandalo" qualora i sospetti trovassero conferma. "L'Ospedale non appartiene ai partiti, le carriere dei medici non possono dipendere dalla politica e la salute dei sammarinesi non può essere sacrificata sull'altare degli interessi di qualcuno", aggiunge l'esponente di Domani - Motus Liberi.

Sulla vicenda interviene anche Repubblica Futura, che nel corso della propria Assemblea ha espresso forti critiche alla gestione della sanità e sollevato il caso Landolfo. Secondo il partito con il reintegro del primario, si starebbero innalzando "bizantine barriere burocratiche", tali da poter pregiudicare il futuro professionale all'interno dell'ospedale. Ostacoli che, sempre secondo Repubblica Futura, sarebbero riconducibili all'"intromissione di qualche politico impiccione".







