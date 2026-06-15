Sanità, Gian Carlo Venturini: "Necessario ridare fiducia agli operatori"

"Ridare fiducia agli operatori" e "migliorare il rapporto fra paziente e struttura sanitaria". Sono le priorità che Gian Carlo Venturini indica nella sua prima uscita pubblica da Segretario alla Sanità in pectore nell'ultima puntata di Breakfast San Marino. L'attuale consigliere e Segretario politico del Pdcs ha tracciato in trasmissione un bilancio dei primi due anni di legislatura, citando tra i risultati già raggiunti il consolidamento del bilancio pubblico e il rollover del debito, il lavoro sulla Pianificazione strategica territoriale e gli interventi sulla scuola.

Venturini ha parlato poi dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea definendolo "la priorità delle priorità". Tornando sulla sanità, il Segretario Dc ha sottolineato che nell'ambiente "ci sono le potenzialità e le condizioni" per poter raggiungere gli obiettivi. "Credo - ha aggiunto - che questo sia uno degli ulteriori impegni del proseguo della legislatura che dovrà - insieme ad altri interventi - completare l'attuazione del programma per la quale la coalizione di governo che si è costituita ha investito e si è impegnata con i cittadini e con gli elettori". E ancora: "A volte ci sono rallentamenti, difficoltà, ma noi siamo fiduciosi di poter dare quelle risposte per le quali ci siamo impegnati e abbiamo ottenuto la fiducia dei cittadini".

Le dichiarazioni arrivano in una fase di attesa per la definizione del nuovo assetto della Segreteria di Stato alla Sanità che è stata di Mariella Mularoni. Secondo quanto riportato da L'Informazione di San Marino, la nomina di Venturini potrebbe essere affrontata già nella sessione del Consiglio Grande e Generale che si apre mercoledì. Il punto, tuttavia, non figura all'ordine del giorno e il suo eventuale inserimento richiederebbe l'unanimità dell'Aula, comprese le forze di opposizione.

Nel frattempo è intervenuto sui social il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che ha invitato a evitare "strumentalizzazioni", "strategie occulte" e "interferenze esterne", sottolineando come le valutazioni debbano essere demandate agli organismi del partito di maggioranza relativa. "Dobbiamo compiere un atto che mai avrei immaginato di dover fare - ha scritto - come quello di sostituire una collega per ragione di morte, la compianta Mariella Mularoni alla quale ritengo sia giusto continuare a concedere rispetto e memoria. Glielo dobbiamo anche come partito - ha aggiunto - e ritengo che avremo la maturità per svolgere questo passaggio e con la persona più opportuna che possiamo mettere in campo ma, senza strumentalizzare nulla e guardando al futuro con grande visone sia di governo e maggioranza sia di partito storico del nostro paese".

Parole che giungono alla vigilia di una settimana politica densa di appuntamenti e di spunti di dibattito.