Sanità, i cambiamenti e le riforme del servizio di San Marino del dopo covid

Del convegno si è fatta promotrice una forza politica che sulla questione sanitaria ha presentato recentemente una interpellanza di fuoco. Repubblica Futura parla di una medicina di base che la pandemia ha svelato in tutta la sua fragilità, ribadisce la preoccupazione per la situazione della pediatria, punta il dito sulle dimissioni del direttore generale Bruschi e su quelle recenti, da primario di chirurgia, del dottor Landolfo. Ma nel presentare la tavola rotonda che nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre proporrà un confronto sulla sanità che verrà, la premessa è chiara: davanti ad un tema così importante non esistono maggioranza ed opposizione.

Tra i relatori Fosco Foglietta, già direttore Ausl Bologna, Alberto Franci, professore di Statistica Sociale all'Università di Urbino, Fausta Francia, presidente della società italiana di Igiene, il dottor Carlo Renzini, geriatria, che, per il suo percorso professionale, ha ben chiaro il rapporto tra ospedale e territorio. Un seminario orientato a sviluppare la definizione di alcune direttrici da perseguire. Partendo, come spiega la dottoressa Francesca Piergiovanni, dal senso di incertezza che si riflette sui cittadini, disorientati dalla concomitanza della presentazione di progetti importanti come il nuovo ospedale e le dimissioni da ruoli apicali e la fiducia verso la campagna vaccinale tradita dall'attuale situazione legata al green pass

Nel video l'intervista a Miriam Farinelli