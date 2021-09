Sanità: Libera chiede risposte su disservizi, green pass e terza dose

Nel servizio, le interviste a Matteo Ciacci (segretario Libera) e a Mimma Zavoli (Libera)

Per Libera è necessario affrontare, parlandone, le problematiche del Paese. Il Governo tiene “tutto sotto al tappeto”, dicono rilanciando la loro azione con una serie di eventi. A partire da quello in programma domani sera alle 21 alla Sala Polivalente di Murata. Argomento: sanità, con ospiti Gabriele Rinaldi, già dirigente dell'Authority, e Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini. Libera si sofferma su questioni come le difficoltà nel riconoscimento del green pass sammarinese con Sputnik in Italia, la richiesta di dati sullo studio Spallanzani e la terza dose con Pfizer dopo le recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano.









Torna, poi, sui due procedimenti penali che hanno coinvolto Mimma Zavoli: iniziati nel 2017 durante il suo impegno in Consiglio, nella Commissione Giustizia e nel Consiglio Giudiziario Plenario, sono stati archiviati qualche mese fa a sua “totale insaputa”, ricorda la diretta interessata che si appella al Regolamento Consiliare nella parte dedicata alle tutele per i parlamentari in merito a opinioni e voti nell'esercizio delle loro funzioni. E respinge le accuse delle allora opposizioni che parlarono di “colpo di Stato” dopo la revoca dell'incarico al magistrato dirigente Pierfelici. Per Eva Guidi siamo di fronte a un'“emergenza democratica”. La forza politica ora non esclude di potersi rivolgere alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

