CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Sanità: Libera e Repubblica Futura all'attacco del Segretario Ciavatta e dei vertici Iss Al via la sessione di fine anno con la "maratona" sul Bilancio. Dolcini di DML invita il Governo a valutare l'investimento di Aquila Capital per la transizione e l'autonomia energetica. Ratificato aumento-acconto dell'1,5% per i dipendenti pubblici

Al centro della sessione consigliare di fine anno, come sempre, la “maratona” per la Legge di Bilancio ma – secondo l'ordine dei lavori – se ne parlerà da domani sera. Entro venerdì alle 13 dovranno essere depositati gli emendamenti e dopo – verosimilmente lunedì - comincerà l'esame dell'articolato. La seduta odierna è stata invece in gran parte impegnata nel comma comunicazioni e quindi nel dibattito generale sull'attualità politica, nel quale sono sempre numerosi gli interventi delle opposizioni. I consiglieri di Libera e RF hanno ribadito forti critiche, in particolare, al Segretario di Stato Roberto Ciavatta sulla gestione della sanità, anche alla luce della recente audizione in commissione dei vertici Iss, definita deludente e senza risposte su un lungo elenco di criticità, a partire dalla medicina di base.

Repubblica Futura ha anche presentato un ordine del giorno, per modificare lo Statuto di Banca Centrale e introdurre il criterio della sammarinesità, o della residenza, nella scelta del Presidente, riducendo la durata dei mandati dei vertici e del Consiglio direttivo. Da Libera la richiesta alla maggioranza di ritirare l'odg, approvato nella precedente seduta, che dà mandato al Tribunale di individuare chi ha fornito numeri fuorvianti al Grevio sulla prescrizione dei procedimenti per violenza sulle donne. “Sarei disponibile a ritiralo – ha risposto Gian Nicola Berti di Npr – solo se chi ha divulgato numeri errati ammette lo sbaglio e fornisce allo stesso organismo i dati corretti”. Dai banchi di Libera anche un invito ad ulteriori iniziative di sostegno e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini che stanno coraggiosamente manifestando in Iran, nonostante la violenta repressione. M

irko Dolcini di Domani Motus Liberi ha invitato i membri di Governo a prendere seriamente in considerazione la proposta del Fondo Aquila Capital, disposto ad investire in territorio per infrastrutture per la transizione e l'autonomia energetica, facendo di San Marino il primo paese interamente green al mondo. Esaurito il comma comunicazioni l'aula ha ratificato gli accordi tra Governo e Sindacati che prevedono un aumento retributivo dell'1,5% - a titolo di acconto - per circa 3.600 dipendenti pubblici, in attesa della definizione dei contratti generali. Aumento da calcolarsi a partire dal gennaio 2022. Ratificato inoltre l'accordo sul superamento del precariato per circa 15 dipendenti del Casale La Fiorina.

