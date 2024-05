Sanità, nuovo scambio di accuse tra Segretario e Libera

Non si placa lo scontro sulla sanità, con il Segretario Mariella Mularoni che torna a rispondere agli attacchi di Libera, ricordandole la “sua” pregressa gestione sanitaria nel precedente Governo e accusandola di continuare a ledere dignità e lavoro dei professionisti dell’Ospedale. Ricorda di avere, in soli 10 mesi, potenziato reparti, riorganizzato la medicina territoriale, privilegiando rapporto medico- paziente, progetto anziani, campagne di prevenzione e accordi con prestigiose Università.

Ma per Libera/Ps il Segretario si "arrampica sugli specchi". “Non siamo noi a muovere certe accuse – scrive - ma i sammarinesi”. E in merito agli operatori sanitari, “Noi crediamo – scrivono Libera/Ps - che sia lei inadatta a ricoprire il ruolo che ricopre, non certo gli operatori sanitari che lei utilizza come scudo per la sua incapacità a risolvere i problemi”.