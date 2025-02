Sanità pubblica, Libera: "Necessario un rilancio per garantire cure e prevenzione per tutti" Il partito di governo ribadisce il suo impegno per la tutela del sistema sanitario sammarinese

Libera ribadisce il suo impegno per la tutela e il rilancio della sanità pubblica, considerata un pilastro fondamentale dello Stato. Secondo il partito, alcuni servizi restano d’eccellenza, mentre altri stanno cedendo il passo a una gestione disorganizzata o alle spinte verso la privatizzazione. Dopo sei mesi di governo, Libera afferma di aver avviato una svolta con una politica sanitaria mirata a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantire tempi di attesa più brevi e rafforzare l’ospedale e la medicina territoriale. Per raggiungere questi obiettivi, ritiene essenziali risorse adeguate, eliminazione degli sprechi e una dirigenza competente. Il partito critica chi cerca di rallentare il cambiamento per interessi politici o economici, difendendo la necessità di un sistema pubblico efficiente e accessibile.

