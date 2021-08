REPUBBLICA FUTURA Sanità: RF all'attacco su Green Pass, Medicina di Base e dimissioni Bruschi Affrontate soprattutto tematiche sanitarie, nella conferenza stampa odierna di Repubblica Futura. Duro il giudizio sull'operato del Segretario Ciavatta e dell'intero Governo.

Una notizia – quella delle dimissioni di Alessandra Bruschi - accolta con forte preoccupazione da RF; al netto di ogni giudizio sul suo operato. Ci pare di vedere un ISS fuori controllo, tuona Nicola Renzi; il quale non esclude che sulla vicenda vi siano state anche “interferenze politiche”. E parla di teatrino, quando sottolinea come l'addio del Direttore Generale sia coinciso con la richiesta da parte di RETE di una verifica di Maggioranza. Secondo Fernando Bindi si è trattato del “punto finale di un processo di tensioni”, osservato in più occasioni in Consiglio. Sembra profilarsi un “fallimento totale” dell'attuale politica sanitaria, dice RF; che ricorda la situazione della Medicina di Base. Mai raggiunto un momento così basso, afferma Mara Valentini; ad avviso della quale le criticità sono emerse in modo evidente con la pandemia.

Quanto all'approvazione della Variante al piano particolareggiato del Nuovo Ospedale, si sottolinea come anche RF abbia votato a favore; ma è necessario – afferma Bindi – ragionare prima su dati, numeri, prospettive; su quale sia il modello di Sanità per il Paese.

E poi il dossier Green Pass, con Andrea Zafferani che sottolinea come la decisione dell'UE – sull'equivalenza delle certificazioni sammarinesi – sia arrivata con forte ritardo rispetto agli annunci fatti in Repubblica. E soprattutto resta il problema Sputnik. Il punto – rimarca Zafferani – è politico; perché l'UE ha delegato ai singoli Stati la decisione sui vaccini da riconoscere. Anche se l'Italia non riconosce il siero russo, una soluzione tecnica va trovata – afferma -, non ci accontentiamo più delle dichiarazioni.

